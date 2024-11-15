26. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen'de Başladı
Shenzhen'de düzenlenen 26. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'na 100'ü aşkın ülkeden 5.000'den fazla işletme katılıyor. Fuar, gelişmiş akıllı robotlar ve yapay zeka tabanlı ürünlerle yeni teknolojilerin tanıtımına ev sahipliği yapıyor.
SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de perşembe günü başlayan 26. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'na 100'ü aşkın ülke ve bölgeden 5.000'den fazla işletme ve uluslararası kuruluş katılıyor.
Fuarın organizatörü, üç gün sürecek etkinlikte çok sayıda gelişmiş akıllı robot, yapay zeka tabanlı dijital avatar ürünü ve akıllı terminal uygulaması da dahil olmak üzere 4.300'den fazla yeni teknoloji, ürün ve buluşun tanıtılacağını belirtti.