26-27 Mayıs'ta A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler! - Haberler

Perakende şirketlerinde satılan elektronik cihazların sayısı ve tüketiciden gelen talep her geçen gün artıyor. A101 ve BİM ise bu doğrultuda 20 bine yakın mağazasıyla, 81 ilde ve neredeyse bütün ilçelerde aktif bir şekilde satış yapıyor. Dolayısıyla satın almak istediğimiz teknolojik ürünler geldiğinde, en yakın BİM ve A101 şubesine giderek alabiliyoruz.

Geçtiğimiz dönemde normal ürünlerin yanına bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu perakende mağazalar, artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. BİM ve A101 ise 26-27 Mayıs'ta getireceği ürünleri paylaştı.

A101 ve BİM marketlerde bu hafta satılacak teknolojik ürünler

A101 ve BİM tarafından satılacak teknolojik ürünler kataloğuna baktığımızda akıllı televizyon, akıllı telefon ve beyaz eşya ürünleri başta olmak üzere çeşitli küçük ev aletleri ve elektrikli bisiklet gibi araçların da yer aldığını görüyoruz.

Televizyon, telefon ve beyaz eşya

Toshiba 55UL2063DT 55 inç Ultra HD Smart TV: 6 bin 599 TL

Hi-Level 43 inç Full HD Android Smart TV: 3 bin 499 TL

Onvo OV32150 32 inç uydu alıcılı Android Smart LED TV: 2 bin 299 TL

SEG CM 580 5kg çamaşır makinesi: 2 bin 699 TL

SEG BM 6001 6 programlı bulaşık makinesi: 3 bin 599 TL

Flavel 1003 3 çekmeceli dondurucu: 1.699 TL

Reeder P13 Blue Plus 2022: 1.899 TL

Xiaomi Band 5 bileklik: 359 TL

Piranha akıllı drone: 449.95 TL

Piranha Spor bluetooth kulaklık: 59.95 TL

Piranha USB kablo: 15.95 TL

Philips 10.000 mAh powerbank: 129 TL

Philips TAE1126BK kulaklık: 69.95 TL

GoSmart bluetooth kulaklık: 89.95 TL

GoSmart 64 GB smart USB bellek: 69.95 TL

Küçük ev aletleri

Beliva BF016 termostatlı yuvarlak fırın: 429 TL

Allure akıllı baskül: 129 TL

Fantom Carbon DC500 dikey süpürge: 379 TL

Aprilla AEP 7814 şarjlı epilatör: 149 TL

Arzum AR1111 Starry el blender seti: 349 TL

Homend COFFEEBREAK 5046 filtre kahve makinesi: 439 TL

Homend Pottoman 1841H Türk kahvesi makinesi: 499 TL

Kiwi KK3328 cam su ısıtıcı: 179 TL

Kiwi KSPG4812 kahve ve baharat öğütücü: 199 TL

BİM'de satılacak elektrikli bisikletler

Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 10 bin 999 TL

Jeep YDIII Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 9 bin 499 TL

Kuba RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 8 bin 999 TL

Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 6 bin 999 TL

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