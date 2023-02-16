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258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan; iş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı (2)

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258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan; iş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı (2)

EŞİ VE 2 KIZI ENKAZ ALTINDADepremden 258 saat sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılan Neslihan Kılıç'ın eşi Serdar ile çocukları 5 yaşında Azra ve 2 yaşındaki Alya Dua Kılıç'ın da binanın enkazında olduğu öğrenildi.

EŞİ VE 2 KIZI ENKAZ ALTINDA

Depremden 258 saat sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılan Neslihan Kılıç'ın eşi Serdar ile çocukları 5 yaşında Azra ve 2 yaşındaki Alya Dua Kılıç'ın da binanın enkazında olduğu öğrenildi.

BABA CUMA YALÇINÖZ: HERKESİN KURTULMASINI İSTİYORUM

Günlerdir Ebrar Sitesi önünde kızı, damadı ve torunlarından gelecek umutlu haberi bekleyen Neslihan Kılıç'ın babası Cuma Yalçınöz, "Kızım ev hanımıydı. Sağ salim çıkacağına inanıyordum, içimden geçiyordu. Eşi Serdar Kılıç, kızları Azra Kılıç ve Alya Dua Kılıç hala enkaz altında. İnşallah onlarda çıkar. Ben herkesin kurtulmasını istiyorum" dedi.

Neslihan Kılıç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz ise "Şu an hissettiklerimi anlatamam. Hislerimi kelimelerle ifade edemiyorum. Şükürler olsun. Allah'ım enkaz altında kalanlara can verip çıkmayı nasip etsin" diye konuştu.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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