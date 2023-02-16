258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan; iş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı (2)

EŞİ VE 2 KIZI ENKAZ ALTINDADepremden 258 saat sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılan Neslihan Kılıç'ın eşi Serdar ile çocukları 5 yaşında Azra ve 2 yaşındaki Alya Dua Kılıç'ın da binanın enkazında olduğu öğrenildi.

EŞİ VE 2 KIZI ENKAZ ALTINDA

Depremden 258 saat sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılan Neslihan Kılıç'ın eşi Serdar ile çocukları 5 yaşında Azra ve 2 yaşındaki Alya Dua Kılıç'ın da binanın enkazında olduğu öğrenildi.

Neslihan Kılıç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz ise "Şu an hissettiklerimi anlatamam. Hislerimi kelimelerle ifade edemiyorum. Şükürler olsun. Allah'ım enkaz altında kalanlara can verip çıkmayı nasip etsin" diye konuştu.