250 yıllık tuğlalardan geleneksel fırın yaptı

ERZURUM - 250 yıllık tuğlalardan lahmacun fırını yaptı. Uzundereli işletmeci Erdoğan Cazır, müşterilerine geleneksel odun fırınında pide ve lahmacun pişiriyor.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde yaşayan Erdoğan Cazır Konya'da yıkılan eski bir fırından çıkan 250 yıllık tuğlalardan fırın yaptı. 5 yıldır işletmekte olduğu Lahmacun ve Pide fırınında elektrikli fırın kullanıyordu. Elektrik faturaları nedeni ile taş fırın yapmaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Cazır Konya'da fırın işi yapan bir usta ile tanıştı. Eski bir fırından çıkma olan tuğlaları Uzundere İlçesine getirdi. Usta ile birlikte 250 yıllık pişmiş kırmızı tuğlaları kullanarak fırın yaptı. Hem elektrik faturalarından tasarruf etti hem de yaptığı Lahmacun ve Pidelerin lezzetine lezzet kattı. Cazır Odun ateşinde, tuğla bir fırında pişen hamurun daha lezzetli olduğunu ifade etti. Fırının tabanında kullanılan demir alışımlı lav taşı olarak bilinen taş çabuk ısınıyor geç soğuyor.

Erdoğan Cazır, "5 Yıldır Uzundere İlçesinde Lahmacun ve Pide fırını işletiyorum. Maliyetlerin yükselmesiyle birlikte taş fırın yapmaya karar verdim. İnternette araştırma yaptım ve bu konuda uzman bir fırıncı usta buldum. Eski bir fırından alınan 250 yıllık tuğlalar olduğunu öğrendim ve hemen tuğlaları getirip usta ile birlikte fırını yaptık. Yemeğimizin lezzetine lezzet kattık " dedi