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250 bin liralık makine parçası ve 400 litre akaryakıt hırsızlığına 2 tutuklama

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250 bin liralık makine parçası ve 400 litre akaryakıt hırsızlığına 2 tutuklama

ESKİŞEHİR'de, iş yerinden, piyasa değeri 250 bin lira olan makine parçaları ile 400 litre akaryakıt çaldığı tespit edilip Konya'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, iş yerinden, piyasa değeri 250 bin lira olan makine parçaları ile 400 litre akaryakıt çaldığı tespit edilip Konya'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Kanlıpınar Mahallesi'ndeki iş yerinden makine parçaları ile 400 litre akaryakıt çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektif timleri harekete geçti. İncelemeye alınan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin Konya'dan geldiği ve hırsızlıkta kullandığı araç tespit edildi. 4 şüpheli Konya'da jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si 'Hırsızlık' suçundan tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları 250 bin lira değerindeki makine parçaları ve 400 litre akaryakıt ise sattıkları hurdacıda bulundu. Hurdacı hakkında da 'Suç eşyasını satın almak veya kabul etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Konya Güncel Haberler

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