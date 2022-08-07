25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı; kazı çalışması başlatıldı (2)

CESETLERDEN BİRİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan ve öldürülüp gömüldükleri belirlenen 2 kişinin cesetlerini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, olay yerine arkeologlar da çağrıldı. İş makinesi, toprağın yüzeyini aldıktan sonra arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı. Yapılan çalışma kapsamında, üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, çalışmalarına ara vererek olay yerinden ayrıldı. Diğer cesedin bulunması için kazı çalışmalarının yarın sabah devam edeceği öğrenildi.