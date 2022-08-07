25 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Olayın bir numaralı şüphelisi gözaltında - Haberler

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25 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Olayın bir numaralı şüphelisi gözaltında

25 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Olayın bir numaralı şüphelisi gözaltında

Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğü belirlenen cesetleri bulmak için kazı çalışması başlatıldı. Öte yandan evin sahibi olan yaşlı kadının gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek özel bir ekip kurdu. Özel ekip, 2 kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi

GÖZALTINA ALINDI

İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili 1 kadın gözaltına alındı. Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü. Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

25 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Olayın bir numaralı şüphelisi gözaltında

25 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Olayın bir numaralı şüphelisi gözaltında

25 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Olayın bir numaralı şüphelisi gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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