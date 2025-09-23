25 Yıl Önceki Cinayet Oraya Çıktı: Kadın Serbest Bırakıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıkan D.İ. isimli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.İ. ifadesinde, o dönemde yaşadığı zor bir durumu anlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıkan kadın sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında 2 aylık G.İ isimli bebeğin ablası D.İ. (38) tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.
Şüpheli D.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.