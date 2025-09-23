Haberler

25 Yıl Önceki Cinayet: 2 Aylık Kardeşini Öldüren Kadın Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce 2 aylık kardeşini öldürdüğü belirlenen D.İ. (38) gözaltına alındı. İfadesinde duygusal bir çıkışla kardeşini boğduğunu itiraf etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıkan kadın yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında 2 aylık G.İ isimli bebeğin ablası D.İ. (38) tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

