25 yıl hapisle aranıyordu, bazanın içinde yakalandı - Haberler

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25 yıl hapisle aranıyordu, bazanın içinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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25 yıl hapisle aranıyordu, bazanın içinde yakalandı

KOCAELİ'de, hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö., evde bazanın içerisinde yakalandı.

KOCAELİ'de, hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö., evde bazanın içerisinde yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.'nün İzmit'te bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, O.Ö.'yü saklandığı bazanın içinde yakaladı. Gözaltına alınan O.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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