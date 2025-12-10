Haberler

25 yıl hapis cezası bulunan firari Nazilli'de yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli'de kasten yaralama suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Cüneyt Gökçe, polislerin komşu bahanesiyle kapıyı çaldığında yakalandı. Gökçe, 5 aydır firardaydı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Cüneyt Gökçe, operasyon düzenleyen polislerin, "Banyo aşağıya su akıtıyor komşu" demesi üzerine saklandığı evin kapısını açınca yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olarak aranan Cüneyt Gökçe'nin Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi. Gökçe'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Polis, Gökçe'nin kaldığı evin kapısını çalıp, "Banyo aşağıya su akıtıyor komşu. Kapıyı açar mısın?" diye seslendi. Bunun üzerine kapıyı açan Gökçe, yakalandı. Gözaltına alınan Gökçe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Korku filmi değil gerçek! İşte bir ilimizin konuştuğu emekli başçavuş
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
title