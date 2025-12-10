25 yıl hapis cezası bulunan firari Nazilli'de yakalandı

AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Cüneyt Gökçe, operasyon düzenleyen polislerin, "Banyo aşağıya su akıtıyor komşu" demesi üzerine saklandığı evin kapısını açınca yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olarak aranan Cüneyt Gökçe'nin Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi. Gökçe'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Polis, Gökçe'nin kaldığı evin kapısını çalıp, "Banyo aşağıya su akıtıyor komşu. Kapıyı açar mısın?" diye seslendi. Bunun üzerine kapıyı açan Gökçe, yakalandı. Gözaltına alınan Gökçe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.