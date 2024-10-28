Üye Girişi
Haberler

25 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Mutluluk Penceresinden Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

25 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Mutluluk Penceresinden Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U, saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Siirt'te hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan A.U'nun Pervari ilçesinin Düğüncüler köyünde olduğu bilgisini aldı.

Saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, A.U'yu mutfak penceresinden kaçmaya çalıştığı esnada yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Jandarma siirt

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Ekim Urla, Torbalı, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ekim Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.