25 Yaşındaki Piyade Teğmen Hüseyin Kış'ın Cenazesi Defnedildi
Kayseri'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki piyade teğmen Hüseyin Kış, Hacılar Cami Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Hacılar Mezarlığı'na defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.
Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki piyade teğmen Hüseyin Kış'ın cenazesi, toprağa verildi.
Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kış'ın naaşı, cenaze namazı için Hacılar Cami Kebir Camisi'ne getirildi.
25 yaşındaki piyade teğmen Kış'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hacılar Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Kış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile vatandaşlar katıldı.