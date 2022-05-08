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Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü

AA - Güncel
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Son dakika haber... Afyonkarahisar'da takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

Yalçın Karabaş (25) idaresindeki 27 VM 470 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Yalçın Karabaş hayatını kaybetti.

Karabaş'ın cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Güncel

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