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25. Ulusal Çocuk Forumu İzmir'de Gerçekleşti

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Ege Bölgesi buluşması, 8 ilden çocukların katılımıyla İzmir'de düzenlendi. Çocuk Hakları Günü kapsamında 'Çocuk Katılımı ve Savunuculuk' teması ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk hakları komitesinde yer alan çocuk temsilcileri bölgelerini temsil etti.

25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları kapsamında Ege Bölgesi buluşması, 8 ilden çocukların katılımıyla İzmir'de düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen program, "Çocuk Katılımı ve Savunuculuk" teması ile gerçekleştirildi.

Programa İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'den çocuk hakları komitesinde bulunan çocuk temsilciler de katıldı.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, yaptığı açıklamada bu özel günün önemine ve bireylere yüklediği sorumluluklara değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Melih Keleş de Çocuk Hakları Günü'nün bir farkındalık çağrısı olduğuna dikkat çekerek, belirlenen tema çerçevesinde sağlıklı, güçlü ve barışçıl toplumlar inşa edilebileceğini belirtti.

Çocuk hakları komitelerinin çalışmaları ile devam eden program, katılımcı çocukların bölge raporunu hazırlayıp bakanlık temsilcisine teslimiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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