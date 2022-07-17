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25. Türk Boyları Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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25. Türk Boyları Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince düzenlenen 25. Türk Boyları Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince düzenlenen 25. Türk Boyları Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı.

300 civarında dansçının katıldığı şölen renkli görüntülerle başladı. Gazipaşa Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Festivale bu yıl YAFEM ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Kırgızistan, Bosna Hersek, Özbekistan, İran, Irak, Kabardey, Karaçay Çerkes, Kuzey Osetya, Rusya Astrahan, Kazakistan, Saha Yakut, Çeçenistan ve Dağıstan'dan halk oyunları ekipleri katılıyor. Şölende ayrıca ve Doğu Türkistan Derneği ekibi de boy gösteriyor.

22 Temmuz tarihine kadar devam edecek şölen çerçevesinde Yalova ve ilçelerinde ekipler gösteriler sahneleyecek.

(Erhan Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

gençlik Yalova Şölen Güncel Haberler

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