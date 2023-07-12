25 ton kağıt balya yüklü tır alev alev yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaklaşık 25 ton kağıt balya yüklü TIR alev topuna döndü. Olay, sabaha karşı Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan yüklediği 24 balya kağıt geri dönüşüm malzemesini Ergene ilçesindeki bir karton fabrikasına götüren Kamil Mert idaresindeki 06 DG 1483 plakalı tırın dorsesi henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangını fark eden sürücü Mert, tırı dorseden boşandırarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası yaklaşık 25 ton kağıt geri dönüşüm kullanılamaz hale geldi. Yangın anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.