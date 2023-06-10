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25. Shanghai Uluslararası Film Festivali Başladı

25. Shanghai Uluslararası Film Festivali Başladı

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SHANGHAİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nde açılış filminin tanıtımını yapan oyuncular Shu Qi (solda) ve Shen Teng görülüyor, 9 Haziran 2023. 25.

SHANGHAİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nde açılış filminin tanıtımını yapan oyuncular Shu Qi (solda) ve Shen Teng görülüyor, 9 Haziran 2023. 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali (SIFF) Cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde açıldı. Bu yılın Altın Kadeh Ödülleri'ne 53 yapım aday gösterildi. (Fotoğraf: Yin Mengchen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Film Festivali Shanghai Güncel Haberler

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