25. Shanghai Uluslararası Film Festivali Başladı

SHANGHAİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nde açılış filminin tanıtımını yapan oyuncular Shu Qi (solda) ve Shen Teng görülüyor, 9 Haziran 2023. 25.

SHANGHAİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nde açılış filminin tanıtımını yapan oyuncular Shu Qi (solda) ve Shen Teng görülüyor, 9 Haziran 2023. 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali (SIFF) Cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde açıldı. Bu yılın Altın Kadeh Ödülleri'ne 53 yapım aday gösterildi. (Fotoğraf: Yin Mengchen/Xinhua)