25. Shanghai Uluslararası Film Festivali 9 Haziran'da Düzenlenecek

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 24. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nin Altın Kadeh Ödülleri jürisi, 11 Haziran 2021. (Fotoğraf: Ren Long/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) -- 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali, 9 Haziran'da başlıyor.

Organizatörlerin Salı günü açıkladıkları programa göre Altın Kadeh Ödül Töreni 17 Haziran akşamı Büyük Shanghai Tiyatrosu'nda yapılacak. Kent genelindeki film gösterimi etkinliği 18 Haziran'da sona erecek.

Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu tarafından Çin'de akredite edilen tek uluslararası uzun metrajlı film festivali olan Shanghai Uluslararası Film Festivali, bu yıl 30. yaşını kutluyor. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen festival, bu yıl eksiksiz şekilde tekrar başlıyor.

Bu yılki Altın Kadeh Ödülleri uzun metrajlı filmler, Asya'nın yeni yetenekleri, belgeseller, animasyonlar ve kısa filmler olmak üzere beş kategoride verilecek.

Festivale başvuru süreci geçen yılın sonunda dünya genelinde başlatıldı ve 31 Mart'ta sona erdi. Festivale 128'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 8.800 film başvuruda bulundu.

Bu yılki festivalde uluslararası işbirliği, film eğitiminde yenilik, teknoloji ve filmin entegrasyonu ve bilim kurgu filmleri gibi başlıklara değinen 10'dan fazla forum yer alacak.

Shanghai'nin uluslararası bir kültür merkezi olması hedefiyle yola çıkan Shanghai Uluslararası Film Festivali'nin ilki 1993 yılında düzenlenmişti.