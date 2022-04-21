TERMAL, YALOVA (AA) - Havza ilçesinde, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nin hazırlıkları başladı.

Havza Belediye Meclisi Salonu'nda Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında ilgili kurum amirleri bir araya geldi.

Kaymakam Nayman, bu yıl Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 103. yılını kutlayacaklarına işaret ederek, etkinliklerinin festivalin adına yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Nayman, "İnanıyorum ki kültürel değerlerimizin yaşatıldığı güzel bir festival tertip edilecek. Hem kültürel hem de sosyal anlamda, pandemi nedeniyle bunalan halkımıza nefes aldıracak bir festival tertip etmenin gayretindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir de festivali adına yakışır bir şekilde kutlamak üzere herkesin üzerine düşenin en iyisini yapacağını ifade ederek, "Uzun bir süredir ara verdiğimiz festivalimizin yeniden tertip edilmesinin heyecanı ile çalışmalarımıza başladık. Festivallerin amacı düzenlendikleri yerlerin adını duyurmaktır. Bu kapsamda festival içinde yapılacak etkinlikler ilçeye insanların ilgisini çekecek biçimde organize edilmeli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde düzenlenebilecek etkinlikler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, festival, güreş ve at yarışı komiteleri ile festival takviminin belirlenmesi için yeniden toplanma kararı alındı.