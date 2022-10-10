25 kişinin öldüğü tren kazasında yakalama kararı verilen Karasu, tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanması süren 4 kişinin haricinde TCDD 1'inci Bolge Müdürlüğü'nde görev yapan 9 kamu görevlisi hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davada hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılan TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, Çorlu'da tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.