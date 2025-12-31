Haberler

İçişleri Bakın Yerlikaya: "25 İlde Eş Zamanlı Olarak Düzenlenen Operasyonlarımızda; 125 Deaş Şüphelisini Yakaladık"

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, bu tür saldırılara karşı devletin kudreti ve milletin birliğinin her zaman yanıt vereceğini ifade etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını belirterek, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"

Kaynak: ANKA / Güncel
500

