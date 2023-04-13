25 GÜN ÖNCE YANGINDA ÖLEN KADININ KİMLİĞİ, DNA TESTİYLE BELİRLENDİ

Antalya'da 25 gün önce çıkan yangında hayatını kaybeden ve cesedi tanınmaz hale gelen kadının, DNA testi sonrasında Meltem Bereket (41) olduğu belirlendi.

Antalya'da 25 gün önce çıkan yangında hayatını kaybeden ve cesedi tanınmaz hale gelen kadının, DNA testi sonrasında Meltem Bereket (41) olduğu belirlendi.

Yangın, 19 Mart gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bodrum katta çıkan yangın için olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri içeride bir kişinin yanarak hayatını kaybettiğini fark edince, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit edemedi. Ceset savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 25 GÜN SONRA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, belirtilen adreste Meltem Bereket'in yaşadığını tespit ederek, bu kapsamda Finike'de yaşayan yakınlarına haber verdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Bereket'in yakınları ve kardeşi, DNA örneği verdi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin 2 çocuk annesi Meltem Bereket olduğu belirlendi. Adli tıp kurumu morguna gelen kardeşi ve yakınları, Bereket'in cenazesini defnetmek üzere Finike'ye götürdü. (DHA)