25 gün önce kayboldu, iş arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı (2) Güncel Haberler TUTUKLANDIAntalya'nın Serik ilçesinde, 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'i, başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iş arkadaşı Bekir Demiray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TUTUKLANDI Antalya'nın Serik ilçesinde, 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'i, başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iş arkadaşı Bekir Demiray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Güncel Haberler

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