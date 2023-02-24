25 gün önce kayboldu, iş arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı (2)
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TUTUKLANDIAntalya'nın Serik ilçesinde, 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'i, başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iş arkadaşı Bekir Demiray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde, 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'i, başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iş arkadaşı Bekir Demiray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel