25. Cezayir Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Cezayir'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Başkentteki SAFEX Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ve Kültür Bakanı Süreyya Muluci yaptı.

İtalya'nın onur konuğu olduğu bu seneki fuara 266'sı Cezayir'den olmak üzere 1250 yayınevi 300 binden fazla kitapla katılıyor.

İki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen fuara katılımın desteklenmesi adına yabancı yayınevleri gümrük vergilerinden muaf tutuldu.

25. Cezayir Uluslararası Kitap Fuarı, 1 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.