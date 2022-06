25 bıçak darbesiyle 5'inci kattan düşerek ölümde kardeşten 'parmak izi' sorusu - Haberler

ANTALYA'da bir apartman çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince tutuklanan, rapor doğrultusunda serbest bırakılan eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T., ikinci raporda cinayet şüphesi çıkınca 'kasten öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan Sırım'ın kardeşi Yasemin Sırım, "Banyo terlikleriyle 4 metre uzağa atladığını söylüyorlar. Bıçakta olmayan parmak izini intihar eden mi, katil mi gizler" diye tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 17 Kasım'da Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi 129 sokakta meydana geldi. Bir kişinin, 5 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarıyla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda 25 kesici alet yarası bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suat Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu. Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 'kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T. hakkında takipsizlik kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar T.S. ve A.T.'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.