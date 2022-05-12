241 yıl hapis istemiyle yargılanan hemşirenin adli kontrol tedbirleri ilk duruşmada kaldırıldı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte aşı kartı düzenlediği öne sürülen tutuksuz sanık hemşire Rukiye Kızılırmak (50) ve 13 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, hakkında 241 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Kızılırmak ile diğer sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire K.Ü. ile uzman doktor Ç.Y., geçen ağustos ayında, hastanede görevli hemşire Rukiye Kızılırmak'ın, Kovid- 19 aşısı olmayanlara olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Kızılırmak, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede Kızılırmak'ın, 11 Ağustos 2021'de aşı yapmadığı kişiyi sistemde 'aşı yapılmış' gibi gösterdiği ve bu yöntemle para tahsil ettiği yer aldı. Kızılırmak'ın, sahte aşı kartı konusunda Whatsapp grubu kurduğu ve 13 kişiyle bu iş için anlaşmaya vardığı da iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kızılırmak hakkında 13 kez 'rüşvet almak', 7 kez 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 8 kez de 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Diğer 13 sanık için ise 'rüşvet vermek', 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 'kamu malına zarar verme' gibi suçlardan ceza verilmesi talep edildi. İddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanıkların savunmalarının alınmasına, kamu zararının sorulmasına, sanıklar hakkında da adli kontrol tedbirleri kaldırılmasına karar verip duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.