24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü, Oğlunun Dükkanının Tünelinde Yakalandı
"Kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından oğluna ait dükkanın tünelinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, 2022'de Niğde'de işlediği "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı'nda yakalandı.
Y.Ş'nin, oğluna ait dükkana operasyon düzenleyen ekipler, dükkan içinde kazılmış tünel tespit etti. Tünel içinde yakalanan hükümlü Y.Ş, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.