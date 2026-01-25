Ankara'da '24. Uluslararası Şebap Güvercin Festivali' düzenlendi

Başkentte, Şebap Güvercin Federasyonu tarafından "24. Uluslararası Şebap Güvercin Festivali" düzenlendi.

Saf Anadolu ırkı şebap güvercinlerini tanıtmak için Akyurt'taki bir otelde düzenlenen festivale, güvercin meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın farklı noktalarında Miski, Abalı, Abalı Miski, Kürenk, Çakmaklı, Gök ve Arap cinslerindeki Şebap güvercinleri, "1 Yaş Mavi Künyeli" ve "Serbest" kategorilerinde yarıştı.

Jüri üyelerince 330 güvercin arasından, kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapıldı.

En güzel güvercinlerin belirlendiği yarışma sonucunda, her kategoride birinci gelen güvercinlerin sahiplerine ödülleri verildi.

"Dünyanın her tarafına dağılan bir kuş türü"

Festival hakkında bilgiler veren Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, "Festivalimize çok büyük bir katılım var. Irkımız çok eskiye dayanıyor. Dünyanın her tarafına dağılan bir kuş türü. Bunları özenle besliyoruz. Kuşlarımız çok nadide, biz de zevkle besliyoruz." dedi.

Almanya'dan festivale katılan Derviş Uluçay ise "Kış mevsimine rağmen bu kadar insanın bir araya gelebilmesi ve bu etkinliğe destek vermesi çok büyük bir emek. Şebap güvercini gördüğüm zaman kalbimde bir kıpırtı hissediyorum. Güzele herkes heveslidir." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan festival için gelen Mariengela Carboni ise "Şebap güvercinini ilk kez 10 yıl önce İstanbul'da gördüm ve beslemeye başladım. Bütün hayvanları seviyorum ama Şebap güvercinleri daha ayrı seviyorum." diye konuştu.