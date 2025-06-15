24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başarıyla Gerçekleşti

24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başarıyla Gerçekleşti
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Sakarya, 12 Haziran'da başlayan ve 3 gün süren '24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları' etkinliğine Türkiye ve dünya genelinden birçok şair katıldı. Etkinlikte, liselerde şiir dinletileri ve paneller düzenlendi.

Sakarya, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile 3 gün boyunca şiir dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de şiir şöleniyle açılışı yapılan etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Özbekistan, Yunanistan ve Filistin'den şairler katıldı.

"Şairler Liselerde" temasıyla Sakarya'daki 5 lisede gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, şiiri ustalarından dinlemenin heyecanını yaşayacak.

Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de gerçekleştirilecek şiir dinletisinde ise şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi. Taraklı ilçesinde de "Şiir ve Teknoloji" konulu forum düzenlendi.

Sapanca ilçesindeki İnsan Hakları Parkı'nda dün gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde ise şairler, sanatseverlerle buluşarak şiirin büyülü dünyasını paylaştı. Programda Büyükşehir Kent Orkestrası dinleti sundu.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlik süresince çok güzel anılar biriktirildiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Sapanca Belediye Başkan Vekili Müjgan Gençer, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, şair, yazar ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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