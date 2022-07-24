Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasıyla 24 Temmuz gününün, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Basının, çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"Basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatmakta, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi de basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır."

Milletvekili Çelebi ise doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan ve bunu yaparken meslek ilkeleri çerçevesinde çalışmayı şiar edinen gazetecilerin bayramını kutlayarak, "Basın, doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzlukları sorgulamak, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturmak, toplumu aydınlatmak işlevini yerine getirirken, meslek ilkeleri ve etiği ışığında kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sayan da mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.