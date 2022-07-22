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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çetin, mesajında, basının hür ve özgür olmasının, topluma katkı sağlayacağı gibi demokrasinin de vazgeçilmez bir gereği olduğunu belirtti.

Gazetecilik meslek örgütlerinin birlik içerisinde hareket etmesi çağrısında bulunan Çetin, "Mesleki sorunlarımızın en aza indiği, her gazetecinin gerçeği çarpıtmadan, gizlemeden haberini ve görüşlerini özgürce yansıtabileceği günlere en kısa sürede kavuşmak dileğiyle tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Unutmayın, özgür basın, herkese lazım." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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