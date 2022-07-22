24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükerşen, mesajında 24 Temmuz 1908'in basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu bildirdi. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışının toplumda basına güvenin artırması, toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencelerinden biri olmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilerle yönlendirilmesinin de önüne geçeceğini belirten Büyükerşen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." sözünün akıllardan hiç çıkmaması gerektiğini kaydetti. AA / Deniz Açık - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Güncel Haberler

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