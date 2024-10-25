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24 Suç Kaydı Olan Şüpheli Motosiklet Çalmaktan Tutuklandı

24 Suç Kaydı Olan Şüpheli Motosiklet Çalmaktan Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan ve 24 suç kaydı bulunan Murat Issı, yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili çalışmaları yürüten hırsızlık bürosu, çalıntı motosikleti sahibine teslim etti.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan ve 24 suç kaydı bulunan Murat Issı (38) yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de Kışla Mahallesi'nde bir evin önünden çalınan motosiklet ile ilgili çalışma yürüttü. Ekipler, motosikleti çalan şüphelinin 24 suç kaydı bulunan Murat Issı olduğunu tespit etti. Şüpheli dün yakalanırken, bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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