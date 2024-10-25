24 Suç Kaydı Olan Motosiklet Hırsızı Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de Kışla Mahallesi'nde bir evin önünden çalınan motosiklet ile ilgili çalışma yürüttü. Ekipler, motosikleti çalan şüphelinin 24 suç kaydı bulunan Murat Issı olduğunu tespit etti. Şüpheli dün yakalanırken, bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel