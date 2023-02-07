24 SAAT SONRA KURTARILAN HATİCE, KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM ETMEK İSTEDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay'a giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 24 saat sonra Hatice Şeren'i (26) kurtardı. Şeren, Hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Hatay'ında bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 personel, iki tam donanımlı sismik arama kurtarma görüntüleme cihazı olan AKS ve iaşe araçları ile deprem bölgesine hareket etti. Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, depremden yaklaşık 24 saat sonra göçük altından Hatice Şeren'i kurtardı. O anlar kurtarma ekibi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde, kurtarılan Şeren'in Hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım demesi yer alıyor.

Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.