24 Nisan'da "Soykırım" Gerilimi Güncelliğini Koruyor - Haberler

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24 Nisan'da "Soykırım" Gerilimi Güncelliğini Koruyor

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 24 Nisan 1915 tarihli Ermeni nüfusa yönelik "tehcir (zorunlu göç)" kararıyla yaşanan olaylar nedeniyle "soykırım" tartışması devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 24 Nisan 1915 tarihli Ermeni nüfusa yönelik "tehcir (zorunlu göç)" kararıyla yaşanan olaylar nedeniyle "soykırım" tartışması devam ediyor

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti, Soykırım, Nisan, Güncel, Haberler

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