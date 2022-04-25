24 Nisan'da "Soykırım" Gerilimi Güncelliğini Koruyor
DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 24 Nisan 1915 tarihli Ermeni nüfusa yönelik "tehcir (zorunlu göç)" kararıyla yaşanan olaylar nedeniyle "soykırım" tartışması devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 24 Nisan 1915 tarihli Ermeni nüfusa yönelik "tehcir (zorunlu göç)" kararıyla yaşanan olaylar nedeniyle "soykırım" tartışması devam ediyor
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