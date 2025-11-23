24 Kasım Öğretmenler Günü 'Hatıran Yeter' Temasıyla Kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bu yıl "Hatıran Yeter" temasıyla kutlanacağını ve hafta boyunca ailenin eğitim yolculuğundaki payına vurgu yapacak etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde insanın yer aldığı, hedefin yalnızca sınav kazanan gençler değil, öz güveni yüksek, değerlerini bilen, vicdanı güçlü evlatlar yetiştirmek olduğu mesajı verilecek.

Kutlamalarda öğretmen, öğrenci ve veliler aynı çatı altında bir araya gelecek ve okullarda düzenlenecek buluşmalarda "Çocuğun geleceği hepimizin sorumluluğu" düşüncesine vurgu yapılacak.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü için belirlenen "Hatıran Yeter" temasıyla, öğretmenlerin yalnızca ders anlatan kişiler değil, bir çocuğun kalbine dokunan, hayatında iz bırakan, yıllar geçse de unutulmayan kahramanlar olduğuna işaret edilerek, "Her zaman yanımızda olamasalar da hatıraları bir ömür bize yeter." mesajı verilecek.

"Vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan kutlamalarda öğretmenleri yalnız bırakmamalarını isteyerek, şu çağrıyı yapmıştı:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 'Hatıran Yeter' mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca tüm vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu değerli farkındalık çalışmasına verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."