Haberler

24 Kasım Öğretmenler Günü 'Hatıran Yeter' Temasıyla Kutlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 'Hatıran Yeter' temasıyla öğretmen, öğrenci ve velilerin bir araya geleceği etkinliklerle kutlanacağını duyurdu. Tekin, tüm vatandaşlara öğretmenlerini ziyaret etme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, öğretmen, öğrenci ve velilerin aynı çatı altında bir araya geleceği "Hatıran Yeter" temalı etkinliklerle kutlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, "24 Kasım haftasında öğretmenleri ziyaret edin" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl 'Hatıran Yeter' temasıyla kutlanacak. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla 24 Kasım haftası boyunca ailenin eğitim yolculuğundaki payına vurgu yapacak etkinlikler düzenlenecek.

"'Çocuğun geleceği hepimizin sorumluluğu' düşüncesinin altı çizilecek"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde 'insan'ın yer aldığı, hedefin yalnızca sınav kazanan gençler değil; öz güveni yüksek, değerlerini bilen, vicdanı güçlü evlatlar yetiştirmek olduğu mesajının verileceği kutlamalarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler aynı çatı altında bir araya gelecek. Tüm veli ve öğrencilerin davet edildiği, okullarda düzenlenecek anlamlı buluşmalarla, 'Çocuğun geleceği hepimizin sorumluluğu' düşüncesinin altı çizilecek.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü için belirlenen 'Hatıran Yeter' temasıyla, öğretmenlerin yalnızca ders anlatan kişiler değil; bir çocuğun kalbine dokunan, hayatında iz bırakan, yıllar geçse de unutulmayan kahramanlar olduğu vurgulanarak 'Her zaman yanımızda olamasalar da hatıraları bir ömür bize yeter' mesajı verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu yıl yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında öğretmenlerin yalnız bırakılmamasını istedi. Tekin, tüm vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 'Hatıran Yeter' mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca tüm vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu değerli farkındalık çalışmasına verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.