24 İlde Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 568 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 568 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"24 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 568 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç vaadiyle' dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere toplam 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL'lik para ve mal varlığına el konuldu. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."