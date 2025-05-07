Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti

24 İlde Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 568 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 568 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı gibi suçlara karşı mücadele edildi ve çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 568 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"24 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 568 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç vaadiyle' dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere toplam 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,  yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL'lik para ve mal varlığına el konuldu. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.