237 Gün Sonra İbb İddianamesinin Hazır Olduğu Açıklandı

(İSTANBUL) 18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulup ertesi günü gözaltına alınan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 8 aya yakın bir süre geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de bugün iddianamenin hazır olduğunu açıkladı. İddianameye ilişkin yapılan basın açıklamasına göre iddianamede 105'i tutuklu 402 sanık yer alıyor. Suçlamalar arasında ise çok sayıda mali suçlama ile birlikte "çevrenin kasten kirletilmesi" dahil 17 ayrı suçlama bulunuyor.

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 8 aya yakın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusu olmuştu. Daha önce ekim ayında hazırlanacağı belirtilen iddianameyle ilgili basın mensuplarına yeni bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu kez kasım ayının ilk haftasını telaffuz etmişti. Başsavcılık kaynakları 6 savcı tarafından yürütülen soruşturmada eksik tanık veya sanık ifadesi bulunmadığını, hazırlanacak iddianamenin de kısa sürede kamuoyu ile paylaşılabileceğini belirtmişti.

Açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, danışmanı İbrahim Özkan ile 5 gazetecinin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin ifadelerine başvurulurken bugün Yeni Şafak gazetesinde iddianamenin içeriğiyle ilgili bir habere yer verildi. Haberde İBB iddianamesinin yazımının bitirildiği, 4 bin sayfalık iddianamede 400'ün üzerinde şüpheli olduğu savunuldu. Bu haber üzerine Başsavcılık kaynakları "İBB iddianamesi olarak kamuoyunda bilinen iddianamemiz halen hazırlanma aşamasındadır, bittiğinde anında bilgilendirme yapılacaktır" bilgisini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de saat 14.30'da basın toplantısı yapacağı bildirildi.

Beklenen açıklama adliyede görevli basın mensuplarının katılımıyla 14.30'da gerçekleştirildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianamenin hazır olduğunu açıkladı. İddianameye ilişkin yapılan basın açıklamasına göre iddianamede 105'i tutuklu 402 sanık yer alıyor. Suçlamalar arasında ise çok sayıda mali suçlama ile birlikte "çevrenin kasten kirletilmesi" dahil 17 ayrı suçlama bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB iddianamesiyle ilgili açıklaması şöyle:

"... bugün itibariyle iddianamemizle (105)'i tutuklu, (170)'i adli kontrollü, (7)'si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1) i adli kontrolli (5) müşteki şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme. Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanuna Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet' suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLİBRAHİMOĞLU, Adem SOYTEKİN ve Hüseyin GÜN, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında; doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malına Zara Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanuna Muhalefet suçlarından, olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.

Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir."

