236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi - Haberler

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236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen. İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen. İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30'da uçağa bindirildi.

(Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü İstanbul Türkiye Afgan Güncel Haberler

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