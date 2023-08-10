Mersin'de bir cami imam hatibi 23 yıldır, vatandaşlarında desteğiyle yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları bisiklet, altın, oyuncak gibi çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor. Cami imam hatibi bu çalışmayla hem çocukların gönüllerine dokunuyor, hem de örnek oluyor.

23 yıldır Kur'an kursuna gelen çocukları ödüllendiriyor

MERSİN Mersin'de bir cami imam hatibi 23 yıldır, vatandaşlarında desteğiyle yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları bisiklet, altın, oyuncak gibi çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor. Cami imam hatibi bu çalışmayla hem çocukların gönüllerine dokunuyor, hem de örnek oluyor.

Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii imamı Ali Köse, yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları motive etmek amacıyla her yıl örnek bir çalışma yapıyor. Göreve başladığı yıllardan bu yana çeşitli camilerde görev alan imam Ali Köse, 23 yıldır çocuklara kurs sonunda hediyeler dağıtıyor. Bu yıl da vatandaşların ve esnafların desteğiyle başarı derecelerine göre çocukları bisiklet, gram altın, oyuncak çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Müftüsü Hasan Küçük, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız ve ailelerinde katıldığı programda çocuklar öğrendiklerini okudu, ödüllerini de alarak büyük sevinç yaşadı.

"Bütün öğrencilerimize bir hediyemiz var"

Kocahasanlı Yeni Camii İmam Hatibi Ali Köse, "23 Yıldır öğrencilerimizi camimizde çeşitli hediyelerle onları motive etmek amacıyla ödüllendiriyoruz. Yine bu yılda 7 tane bisikletimiz var, 5 tane altınımız var. Öğrencilerimizin hepsine de hediyelerimiz var. Tabi Yasin ezberleyenler veya Kur'an'a geçenler, başarı kazananları büyük hediyelerle ödüllendireceğiz. Bisiklet ve altın gibi. Ama öğrencilerimizin hepsine her yıl olduğu gibi hediye veriyoruz, hediyesiz öğrencimiz kalmıyor. Ahlaklı bir şekilde onlara vatanını, milletini sevmeyi öğretiyoruz. Ailelerine ve kendilerine çok teşekkür ediyorum, camimizi tercih ettikleri için" dedi.

"Camilerimiz çocuklarımızla neşelendi"

Erdemli'de yaklaşık 200 camide ve 25 tane yatılı yaz Kur'an kursunda 15 bin civarında öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Erdemli Müftüsü Hasan Küçük'de "Yavrularımız camilerimizi doldurdular, camilerimiz çocuklarımızla neşelendi. Yaz Kur'an kurslarımız yine dolu dolu geçti. Yavrularımız bu Kur'an kurslarımızda hem eğitim öğretim faaliyetini yürütürken, bir taraftan da eğlendiler, yaz tatili yapmış oldular. Çok farklı etkinlikler, sosyal, kültürel, sportif aktivitelerin yanısıra temel dini bilgiler ile ilgili inanç ibadet ve ahlak esasları ile ilgili konuları öğrenmiş oldular. Ayrıcı milli ve manevi değerlerimiz de yaz Kur'an kurslarımızda öncelendi" diye konuştu.

Çocukların kurslarda önemli değerler kazandıklarını ifade eden Küçük, "Eğitim öğretimimizin merkezinde ödül var, mükafat var, çocuklarımız zorla değil de, sabahleyin sevinçle koşarak camilere geldiler. Hem Kur'an-ı Kerim öğrendiler, kısa sureleri ezberlediler, bir müminin günlük hayatında neler yapmasıyla ilgili belli başlı değerleri, ahlaki erdemleri, güler yüzü tatlı dili, büyüklere saygılı olmayı, küçükleri nasıl muhabbetle kucaklamaları gerektiğiyle ilgili insanı, imani konuları öğrenmiş oldular" dedi.

"Asıl olan çocuklarımızın hayatında güzel bir hatıra bırakabilmek"

Aldıkları ödüllerin çocuklar için güzel bir hatıra olduğunu dile getiren Küçük, "Ayrıca hocamıza gönülden teşekkür ediyorum. Her gittiği camide yaz dönemlerinde çocuklarımızın eğitim öğretimini yürütüp dini değerlerini öğretti. Yavrularımız adeta yaz dönemini iple çeker hale geldiler. Gelip 1,5 ay boyunca eğitim öğretim faaliyetinden sonra ödüllerini aldılar. Kimisi bisiklet aldı, kimisi altın ödülü aldı, kimisi para ödülü aldı, kimisi farklı ödüllerle mükafatlandırıldılar. Asıl olan burada ödül ile çocuklarımızın hayatında güzel bir hatıra bırakabilmek. ve din ile diyanetle, Allah ile peygamberle barışık bir hayat sürebilmelerine vesile olmak" şeklinde konuştu.

Ödüllerini alan çocuklar ise mutluluklarını dile getirdi.