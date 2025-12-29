Haberler

Adana'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adana'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, Kozan ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B'nin Kozan ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

