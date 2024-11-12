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23 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

23 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Onur Kahya, yapılan operasyonla yakalandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Onur Kahya, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Onur Kahya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlü, İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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