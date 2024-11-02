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23 Yaşındaki Emre Bayır'ın Organları 3 Kişiye Nakledilecek

23 Yaşındaki Emre Bayır'ın Organları 3 Kişiye Nakledilecek
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emre Bayır'ın ailesi, organ bağışında bulundu. Bayır'ın böbrekleri ve karaciğeri, 3 farklı hastaya nakledilecek.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emre Bayır'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Kuzuculu Mahallesi'nde 24 Ekim'de kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Emre Bayır, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakli birimi, Bayır'ın ailesiyle görüşerek organ bağışı için izin istedi.

Ailesinin onay vermesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Bayır'ın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı.

Alınan organların, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da tedavileri süren 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

İşlemlerin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Emre Bayır'ın cenazesi, Öğrencik Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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