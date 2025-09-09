23'üncü İyilik Treni Afganistan'a Hareket Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan ve insani yardım malzemesi taşıyan 23'üncü İyilik Treni, deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı Afganistan'a hareket etti.

Afganistan'da son dönemde yaşanan sel felaketleri, zorlu kış şartları, kitlesel geri göndermeler ve son olarak 31 Ağustos'ta Celalabad kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'den, Afgan halkına destek olmak amacıyla AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gıda, çadır, battaniye, hijyen ve barınma ürünlerinden oluşan 922 ton insani yardım malzemesi hazırlandı.

Yardım malzemeleri, 23'üncü "İyilik Treni"ne yüklendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, treni uğurlamak için Ankara Garı'na geldi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'ın Türkiye'ye uzak bir coğrafya olduğunu belirterek, "Ama gönül coğrafyası dediğinizde, gönüller bir olunca coğrafyalar da birleşiyor, coğrafyalar da kucaklaşıyor. Onun için biz Afgan halkına 'uzaktaki yakın dostlarımız' deriz." dedi.

Celalabad'daki depremin ardından, uluslararası yardım çağrısı sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla yardım malzemelerinin gönderildiğini hatırlatan Karaloğlu, "Kızılayımız zaten orada var, şu anda yemek, beslenme desteğine devam ediyor. Bizim gönderdiğimiz yardımları da onların aracılığıyla ulaştırdık, depremzedelere ulaştı. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, bugünkü yardımları 45 vagona dolduran hayırseverlere de teşekkür etti.

"Nerede felaket varsa her daim orada olmuştur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da sivil toplum kuruluşlarının nerede bir sıkıntı varsa, insanlık adına bir ihtiyaç varsa orada olduklarını belirterek, "22 treni uğurladık, 23'üncüsü de burada. Bizim öyle bir medeniyetimiz var ki, tarih boyunca nerede bir gözyaşı varsa, nerede bir zulüm varsa, nerede bir mazlum varsa, nerede felaket varsa her daim orada olmuştur." diye konuştu.

AFAD Başkanı Pehlivan ise AFAD olarak afet ve acil durumlarla ilgili yükümlülüklerinin, sorumlulukların olduğunu ifade ederek, bununla birlikte "insanımız için sınırlarımız içinde, insanlık için de sınırların ötesinde" anlayışıyla insani yardım organizasyonlarını da gerçekleştirme gayreti içinde olduklarını söyledi.

23'üncü İyilik Treni'nin, yardım malzemeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletin dualarını, iyilik temennilerini de Afgan halkına ulaştıracağını aktaran Pehlivan, katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yalçın da İyilik Treni'nin güzergahının, Türkiye, İran ve Afganistan olduğunu bildirdi.

İyilik Treni, konuşmaların ve duaların ardından protokol üyelerinin uğurlamasıyla gardan ayrılarak, Afganistan'a doğru yola çıktı.