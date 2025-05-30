23 Uluslararası Suçlu 6 İlde Yakalandı

23 Uluslararası Suçlu 6 İlde Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonla Interpol tarafından aranan 23 uluslararası suçlunun yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüpheliler, çeşitli ağır suçlardan aranıyordu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde Interpol kırmızı bülten, mavi bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 uluslararası suçlunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 11 ülke tarafından Interopol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin; 'Suç örgütlerine üye olma', 'Kasten öldürme', 'Cinsel saldırı', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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