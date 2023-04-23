23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 103. Açılış Yıl Dönümü… Devlet Erkanı, Anıtkabir'de Atatürk'ün Huzuruna Çıktı

TBMM’nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de resmî tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne, “Aziz Atatürk; öncülüğünüzde toplanan ve açılan, ilk başkanlığını yaptığınız millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'mizin açılışı vesilesiyle buradayız. Varlık, yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip, yeni bir diriliş destanı yazarak milli egemenlik idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz yüce Meclis'imizin açılış gününde aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz" ifadelerini yazdı.

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Aziz Atatürk; öncülüğünüzde toplanan ve açılan, ilk başkanlığını yaptığınız millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'mizin açılışı vesilesiyle buradayız. Varlık, yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip, yeni bir diriliş destanı yazarak milli egemenlik idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz yüce Meclis'imizin açılış gününde aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz" ifadelerini yazdı.

TBMM'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü, ülke genelinde kutlanıyor. Bugün sabah saat 09.00'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla, TBMM'de tören düzenlendi. Meclis'teki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Ardından, devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Atatürk'ün, Anıtkabir'deki huzuruna çıktı.

Anıtkabir'deki törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Sadi Bilgiç ve Haydar Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyen devlet erkanı; daha sonra Atatürk'ün huzuruna çıkarak mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; öncülüğünüzde toplanan ve açılan ilk başkanlığını yaptığınız millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'mizin açılışı vesilesiyle buradayız. Varlık, yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip, yeni bir diriliş destanı yazarak milli egemenlik idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz yüce Meclis'imizin açılış gününde aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz.

Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir.

Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü 'önce millet ve vatan' idrakiyle, demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne, 103 yıldır aynı ruhla; Misakı Milli hedefleri içinde, tek vatan telakkisi ile al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir.

Başta şahsınız olmak üzere, Milli Mücadele'mizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve İlk Meclis'imizin fedakar milletvekillerini, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."