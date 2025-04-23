23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pekin'de Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe konuk olan Çinli çocuklar, Türk akranlarıyla eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı.

Pekin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Büyükelçilik Müsteşarı Gözde Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin, demokratik bir devletin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün olduğunu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu günü, yine Türkiye'nin geleceği olan çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Türkiye'nin başvurusuyla 1979 yılının, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Çocuk Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Öztürk, o tarihten itibaren bu anlamlı bayramın Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerde, barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü mesajıyla, dünyanın dört bir yanından çocuklarla kutlandığını kaydetti.

Öztürk, bugünün anlamını ve önemini Çinli dostlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarının altını çizerek, 23 Nisan'ın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisini dile getirdi.

Pekin Büyükelçiliği'ndeki 23 Nisan kutlamasına, Çin'de yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Çinli çocuklar da ilgi gösterdi. Sahnede gösteriler sergileyen Türk ve Çinli çocuklar birlikte eğlendi.